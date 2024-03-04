Экс-тренер «Спартака» предложил сократить зимнюю паузу в РПЛ
Перерыв между осенней и весенней частью Российской премьер-лиги (РПЛ) должен быть меньше, считает бывший наставник столичного футбольного клуба «Спартак» Валерий Гладилин.
Он назвал длинные перерывы вредными для игроков и болельщиков. Гладилин призвал подумать над тем, чтобы сократить паузу.
«Чтобы чемпионат выглядел более целостно», - сказал экс-тренер красно-белых в беседе с «Газетой.Ru».
Зимний перерыв в Российской премьер-лиге начался 13 ноября. С 1 января стартовал трансферный период. Сезон возобновился в начале марта.
Ранее РПЛ запретила «Спартаку» играть матч против воронежского «Факела» на домашнем стадионе. Причиной стало повреждение газона арены из-за рекордных снегопадов, отмечает «Радиоточка НСН».
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