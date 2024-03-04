Экс-тренер «Спартака» предложил сократить зимнюю паузу в РПЛ

Он назвал длинные перерывы вредными для игроков и болельщиков. Гладилин призвал подумать над тем, чтобы сократить паузу.

«Чтобы чемпионат выглядел более целостно», - сказал экс-тренер красно-белых в беседе с «Газетой.Ru».

Зимний перерыв в Российской премьер-лиге начался 13 ноября. С 1 января стартовал трансферный период. Сезон возобновился в начале марта.

Ранее РПЛ запретила «Спартаку» играть матч против воронежского «Факела» на домашнем стадионе. Причиной стало повреждение газона арены из-за рекордных снегопадов, отмечает «Радиоточка НСН».

