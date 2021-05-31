Левандовский не выйдет в стартовом составе сборной Польши в матче с Россией

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский не выйдет в стартовом составе в товарищеском мачте с Россией. Об этом главный тренер сборной Польши Паулу Соуза заявил на пресс-конференции.

Напомним, что товарищеский матч состоится 1 июня во Вроцлаве, для обеих сборных это станет важным этапом подготовки к чемпионату Европы.