Левандовский не выйдет в стартовом составе сборной Польши в матче с Россией

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский не выйдет в стартовом составе в товарищеском мачте с Россией. Об этом главный тренер сборной Польши Паулу Соуза заявил на пресс-конференции.

Напомним, что товарищеский матч состоится 1 июня во Вроцлаве, для обеих сборных это станет важным этапом подготовки к чемпионату Европы.

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Соуза отметил, что при решении учитывался сезон игрока, его не очень серьезная травма и личная просьба Левандовского.

Левандовский выступает за немецкий клуб «Бавария», и в этом сезоне побил рекорд Мюллера по количеству голов в чемпионате Германии.

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Фото: facebook.com/ChampionsLeague
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