«Лев среди львов!». Оливейра - о своей победе над Чендлером

«Дэйна Уайт, поверь в меня! Ты дал мне Тони Фергюсона на 20-дневном уведомлении, и я сделал с ним то, что никто не ожидал. Вы дали мне монстра из Bellator, и я сказал, что нокаутирую его. Это я и сделал... 11 лет назад я был мальчиком среди львов. Теперь я лев среди львов! Я фавела, которая никогда не отказывалась от своей мечты. Если у вас есть вера, то все сбудется», — заявил чемпион UFC.

Напомним, чемпионский пояс, завоеванный Оливейрой, был оставлен вакантным Хабибом Нурмагомедовым, когда россиянин решил завершить свою спортивную карьеру.

