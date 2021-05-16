«Лев среди львов!». Оливейра - о своей победе над Чендлером

Бразильский боец Чарльз Оливейра прокомментировал свою победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне. Новый чемпион UFC в легком весе нокаутировал американца Майкла Чендлера уже во втором раунде.

Девятую подряд победу Оливейра завоевал на 262-м номерном турнире промоушена.

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«Дэйна Уайт, поверь в меня! Ты дал мне Тони Фергюсона на 20-дневном уведомлении, и я сделал с ним то, что никто не ожидал. Вы дали мне монстра из Bellator, и я сказал, что нокаутирую его. Это я и сделал... 11 лет назад я был мальчиком среди львов. Теперь я лев среди львов! Я фавела, которая никогда не отказывалась от своей мечты. Если у вас есть вера, то все сбудется», — заявил чемпион UFC.

Напомним, чемпионский пояс, завоеванный Оливейрой, был оставлен вакантным Хабибом Нурмагомедовым, когда россиянин решил завершить свою спортивную карьеру.

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:НурмагомедовСпортПобедаСмешанные Единоборства
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