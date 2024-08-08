L’Equipe: Потерявший сознание на Олимпиаде бегун Гирма пришел в себя

Во время финального забега на 3000 метров с препятствиями эфиоп задел ногой барьер и упал на дорожку, потеряв сознание. Спортсмена в бессознательном состоянии унесли на носилках в подтрибунное помещение, после чего он был госпитализирован.

Тем временем эфиопский журналист Эабиса Негесе опубликовал в соцсетях фотографию Гирмы из больницы и отметил, что тот «уверенно восстанавливается».

Эфиопский спортсмен установил мировой рекорд в беге на 3000 метров в помещении в феврале 2023 года, а также является серебряным призером Олимпиады в Токио на дистанции 3000 м с препятствиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

