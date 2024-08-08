L’Equipe: Потерявший сознание на Олимпиаде бегун Гирма пришел в себя
Рекордсмен мира в беге на 3000 метров с препятствиями Ламеха Гирма из Эфиопии, который потерял сознание во время финала Олимпиады, пришел в себя. Об этом сообщило издание L'Equipe.
Во время финального забега на 3000 метров с препятствиями эфиоп задел ногой барьер и упал на дорожку, потеряв сознание. Спортсмена в бессознательном состоянии унесли на носилках в подтрибунное помещение, после чего он был госпитализирован.
Тем временем эфиопский журналист Эабиса Негесе опубликовал в соцсетях фотографию Гирмы из больницы и отметил, что тот «уверенно восстанавливается».
Эфиопский спортсмен установил мировой рекорд в беге на 3000 метров в помещении в феврале 2023 года, а также является серебряным призером Олимпиады в Токио на дистанции 3000 м с препятствиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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