Адвокат Гридин объяснил, что делать при оформлении кредита без ведома гражданина

По его словам, независимо от способа оформления действовать необходимо быстро, но без паники. Следует максимально зафиксировать обстоятельства (скриншоты, СМС, выписки), затем запросить кредитную историю через «Госуслуги» и подать заявление в полицию.

С полученным у правоохранителей талоном-уведомлением нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию, потребовав аннулировать договор (статья 820 ГК РФ). В случае бездействия кредитной организации - направить жалобу в Центробанк РФ, а при отказе - направить иск в суд.

Юрист отметил, что категорически запрещается «договориться с банком или внести хоть один платёж».

«Любое перечисление денег по спорному договору может быть расценено как признание долга. После этого отыграть назад будет сложнее», — заключил Гридин.

Ранее Центробанк РФ выступил с предложением создать на портале «Госуслуг» специальный сервис, который позволит гражданам получать полную информацию о порядке действий в случаях, если мошенничестве похитили их деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

