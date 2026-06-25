Адвокат Гридин объяснил, что делать при оформлении кредита без ведома гражданина

Оформление кредита без ведома гражданина возможно в двух случаях - если мошенники получили доступ к персональным данным или в случае звонка от аферистов. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, заместитель управляющего партнера Адвокатского бюро г. Москвы «Закон» Алексей Гридин.

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По его словам, независимо от способа оформления действовать необходимо быстро, но без паники. Следует максимально зафиксировать обстоятельства (скриншоты, СМС, выписки), затем запросить кредитную историю через «Госуслуги» и подать заявление в полицию.

С полученным у правоохранителей талоном-уведомлением нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию, потребовав аннулировать договор (статья 820 ГК РФ). В случае бездействия кредитной организации - направить жалобу в Центробанк РФ, а при отказе - направить иск в суд.

Юрист отметил, что категорически запрещается «договориться с банком или внести хоть один платёж».

«Любое перечисление денег по спорному договору может быть расценено как признание долга. После этого отыграть назад будет сложнее», — заключил Гридин.

Ранее Центробанк РФ выступил с предложением создать на портале «Госуслуг» специальный сервис, который позволит гражданам получать полную информацию о порядке действий в случаях, если мошенничестве похитили их деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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