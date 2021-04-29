СМИ: «Лейпцигу» предложили тренера «Спартака»
Несколько немецких агентов предложили футбольному клубу «Лейпциг» взять тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом сообщил РБК источник из окружения тренера.
«Руководство клуба поблагодарило специалистов и заявило, что они изучают других кандидатов, но заявили, что будут оставаться в контакте», — рассказал источник. По его информации, основным аргументом был тот факт, что Нагельсманн и Тедеско работали вместе, поэтому у них похожий взгляд на руководство командой.
Тедеско в декабре объявил, что после завершения сезона покинет «Спартак». По словам собеседников РБК, он очень переживает разлуку с семьей и думает посвятить время родственникам в Германии.
Место главного тренера немецкого «Лейпцига» стало свободным после заявления 27 апреля об уходе Юлиана Нагельсманна в «Баварию» в конце сезона. В текущем сезоне «Тинькофф — Российской премьер-лиги» «Спартак» идет на третьей строчке в таблице за три тура до окончания соревнования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
- В МЧС предупредили о штрафах за разведение огня возле домов
- СМИ: «Лейпцигу» предложили тренера «Спартака»
- Совфед оценил речь Байдена перед конгрессом США
- Совфед ужесточит наказание за выплату серой зарплаты
- Индия обновила рекорд по приросту случаев заражения COVID-19
- Украине предрекли проблемы с финансовой помощью из-за увольнения главы «Нафтогаза»
- На Украине предложили провести встречу Зеленского и Путина в Крыму
- В России вырастут цены на газировку
- Во Внуково предупредили о росте цен на авиабилеты
- Китай запустил главный модуль своей будущей космической станции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru