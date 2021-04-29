СМИ: «Лейпцигу» предложили тренера «Спартака»

Тедеско в декабре объявил, что после завершения сезона покинет «Спартак». По словам собеседников РБК, он очень переживает разлуку с семьей и думает посвятить время родственникам в Германии.

Место главного тренера немецкого «Лейпцига» стало свободным после заявления 27 апреля об уходе Юлиана Нагельсманна в «Баварию» в конце сезона. В текущем сезоне «Тинькофф — Российской премьер-лиги» «Спартак» идет на третьей строчке в таблице за три тура до окончания соревнования.

