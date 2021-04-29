СМИ: «Лейпцигу» предложили тренера «Спартака»

Несколько немецких агентов предложили футбольному клубу «Лейпциг» взять тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом сообщил РБК источник из окружения тренера.

«Руководство клуба поблагодарило специалистов и заявило, что они изучают других кандидатов, но заявили, что будут оставаться в контакте», — рассказал источник. По его информации, основным аргументом был тот факт, что Нагельсманн и Тедеско работали вместе, поэтому у них похожий взгляд на руководство командой.

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Тедеско в декабре объявил, что после завершения сезона покинет «Спартак». По словам собеседников РБК, он очень переживает разлуку с семьей и думает посвятить время родственникам в Германии.

Место главного тренера немецкого «Лейпцига» стало свободным после заявления 27 апреля об уходе Юлиана Нагельсманна в «Баварию» в конце сезона. В текущем сезоне «Тинькофф — Российской премьер-лиги» «Спартак» идет на третьей строчке в таблице за три тура до окончания соревнования.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияРоссияТренерФутболФК "Спартак"
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