Легкоатлетка Ласицкене объяснила отказ от встречи с Путиным

«Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона: чемпионатам мира и Европы, где мне также очень хочется оправдать надежды российских болельщиков», — поделилась Ласицкене.

Легкоатлетка подчеркнула, что «все всё понимают», и спортсменка спокойно отправилась на соревнования.

Встреча Путина с победителями и призерами Токио-2020 прошла 11 сентября в Кремле. Глава государства вручил спортсменам государственные награды и подарки, напоминает RT.

