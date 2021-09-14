Легкоатлетка Ласицкене объяснила отказ от встречи с Путиным

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после Олимпиады в Токио, чтобы не пропустить сентябрьские соревнования. Об этом спортсменка рассказала в беседе с ТАСС.

Россиянка Ласицкене стала победительницей Бриллиантовой лиги в пятый раз

«Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона: чемпионатам мира и Европы, где мне также очень хочется оправдать надежды российских болельщиков», — поделилась Ласицкене.

Легкоатлетка подчеркнула, что «все всё понимают», и спортсменка спокойно отправилась на соревнования.

Встреча Путина с победителями и призерами Токио-2020 прошла 11 сентября в Кремле. Глава государства вручил спортсменам государственные награды и подарки, напоминает RT.

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ФОТО: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium
ТЕГИ:Легкая АтлетикаОлимпийские ИгрыСпортсменыВладимир Путин
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