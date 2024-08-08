Легендарный защитник Пепе объявил о завершении карьеры

За свою карьеру Пепе играл за португальские клубы «Маритиму» и «Порту», турецкий «Бешикташ», а также за мадридский «Реал», в составе которого трижды выиграл чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.

Также на счету защитника четыре выигранных чемпионата Португалии, звание чемпиона Европы 2016 года и победителя Лиги наций 2018/19.

Кроме того, Пепе является самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов и самым возрастным участником чемпионата Европы.

Ранее капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что континентальное первенство 2024 года станет последним чемпионатом Европы в его спортивной карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

