Легендарный защитник Пепе объявил о завершении карьеры

Легендарный бразильский и потругальский защитник Кеплер Лаверан Лима Феррейра, более известный как Пепе, объявил о завершении карьеры.


В своих соцсетях 41-летний футболист опубликовал видеоролик с лучшими моментами своей карьеры и написал «Спасибо».

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За свою карьеру Пепе играл за португальские клубы «Маритиму» и «Порту», турецкий «Бешикташ», а также за мадридский «Реал», в составе которого трижды выиграл чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.

Также на счету защитника четыре выигранных чемпионата Португалии, звание чемпиона Европы 2016 года и победителя Лиги наций 2018/19.

Кроме того, Пепе является самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов и самым возрастным участником чемпионата Европы.

Ранее капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что континентальное первенство 2024 года станет последним чемпионатом Европы в его спортивной карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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