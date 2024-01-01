В 2023 году в мире умер 21 миллиардер из списка Forbes
В 2023 году умер 21 миллиардер из списка журнала Forbes сообщает издание.
По данным журнала, в числе ушедших из жизни толстосумов девять из них были граждан США, трое жителей Индии, а двое малазийцев.
Отмечается, что из умерших миллиардеров только одна женщина, она является соучредителе фармацевтической компании в Китайской Народной Республике (КНР) WuXi AppTec Чжао Нин.
В среднем умершим в прошлом году миллиардерам было 85 лет, отмечает RT.
Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович посетил в Турции ресторан и оставил официанту более полумиллиона рублей чаевых, сообщает SonDakika.
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