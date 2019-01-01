Легенда хоккея призвал россиян не расслабляться после исторической победы
Заслуженный тренер РФ в эфире НСН заявил, что ничуть не против участия в ЧМ по хоккею сборных типа итальянской.
Самую крупную победу в своей истории одержала сборная России по хоккею. В матче против команды Италии команда Ильи Воробьева забила в ворота соперника 10 безответных шайб. При этом счет своим голам на турнире открыли одноклубники по «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Надо отметить, что наставник Илья Воробьев, несмотря на откровенного слабого соперника, решил оставить в воротах Андрея Василевского, так и не дав шанса проявить себя Илье Сорокину. Его, к слову, признали лучшим вратарем Кубка Гагарина. Но это достижение тренерский штаб пока не принял во внимание.
Вероятно, в таком составе есть своя логика, пропусти Василевский матч с итальянцами, без игровой практики он остался бы на лишних 4 дня.
Прокомментировать этот матч НСН попросила заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР И РФ Владимира Юрзинова. Его, к слову, участие в чемпионата мира хоккейных команд-карликов ничуть не смущает.
«Приятно, что приехали все нхловцы, причем без вопросов, все хотели играть, и это очень отрадный факт. Я ведь помню и другие времена. Второй факт, который обращает на себя внимание, это зрители. На вчерашнем матче были 7800 болельщиков. И то, что участвуют такие команды, как Италия, совсем неплохо. Приезжают зрители со всего мира, меня это радует. И я ничего не вижу ничего плохого», - отметил Юрзинов.
Впрочем, самые сложные матчи еще впереди. Следующая игра — в субботу. В соперниках — сборная Латвии. Далее мы играем со Швейцарией и Швецией.
«Те же немцы, швейцарцы, словаки ведут борьбу за выход в следующий круг, очень интересный чемпионат получается. И у сборной России впереди еще три матча важнейших предстоит. А вот с итальянцами играли с настроением, адаптация заканчивается, поначалу было видно, что ребятам было тяжело…Нужно набирать нашей команде», - заявил НСН заслуженный тренер Владимир Юрзинов.
По итогам четырех встреч команда набрала 12 очков и занимает первое место в группе. В предыдущих встречах российская команда переиграла сборные Норвегии (5:2), Австрии (5:0) и Чехии (3:0).
С таким же количеством очков пока идет Швейцария, которая тоже одержала четыре победы в четырех встречах. Однако российская команда возглавляет группу благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб.
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