Легенда хоккея призвал россиян не расслабляться после исторической победы

Самую крупную победу в своей истории одержала сборная России по хоккею. В матче против команды Италии команда Ильи Воробьева забила в ворота соперника 10 безответных шайб. При этом счет своим голам на турнире открыли одноклубники по «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Надо отметить, что наставник Илья Воробьев, несмотря на откровенного слабого соперника, решил оставить в воротах Андрея Василевского, так и не дав шанса проявить себя Илье Сорокину. Его, к слову, признали лучшим вратарем Кубка Гагарина. Но это достижение тренерский штаб пока не принял во внимание.

Вероятно, в таком составе есть своя логика, пропусти Василевский матч с итальянцами, без игровой практики он остался бы на лишних 4 дня.

Прокомментировать этот матч НСН попросила заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР И РФ Владимира Юрзинова. Его, к слову, участие в чемпионата мира хоккейных команд-карликов ничуть не смущает.

«Приятно, что приехали все нхловцы, причем без вопросов, все хотели играть, и это очень отрадный факт. Я ведь помню и другие времена. Второй факт, который обращает на себя внимание, это зрители. На вчерашнем матче были 7800 болельщиков. И то, что участвуют такие команды, как Италия, совсем неплохо. Приезжают зрители со всего мира, меня это радует. И я ничего не вижу ничего плохого», - отметил Юрзинов.

Впрочем, самые сложные матчи еще впереди. Следующая игра — в субботу. В соперниках — сборная Латвии. Далее мы играем со Швейцарией и Швецией.