Хорошая победа, но важная ли? Россия разгромила Италию на ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты одержали самую крупную победу в своей истории, разгромив на чемпионате мира сборную Италии со счетом 10:0.

Фавориты априори вышли вперед уже через 31 секунду после начала встречи – отличился Никита Зайцев. До конца первого периода по шайбе забросили Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Через 18 секунд после начала второго периода Кузнецов оформил дубль. Затем отличились капитан сборной России Илья Ковальчук, Евгений Дадонов, Михаил Григоренко. В третьей двадцатиминутке ворота сборной Италии поразил Никита Кучеров, а Дадонов оформил дубль.

Защитник сборной России Динар Хафизуллин признан лучшим игроком сборной России в матче.

Ранее россияне четыре раза выигрывали на чемпионатах мира с преимуществом в девять шайб – у Великобритании (12:3, 1994 год), Казахстана (10:1, 2006 год), Дании (10:1, 2016 год) и Италии (10:1, 2017 год).

Звучит нынешняя победа более чем громко, вопрос только в статусе соперника. Италия явно не хоккейная страна, там балом правят футболисты, а на променявших бутсы на коньки смотрят с большим удивлением.

СМИ сегодня вышли с заголовком: «Итальянцам забила бы даже бабушка Овечкина». Действительно глобализм хоккея волнует главу Международной федерации хоккея Рене Фазеля и страны-карлики, но точно не сборные калибра России, Канады, Чехии и Финляндии.

Смотреть за игрой было откровенно скучно, если только не ставить на тотализаторе, сколько же в итоге заколотит «Красная машина» итальянцам.

Куда более интересной была игра с чехами в предыдущем туре. И одержанная победа, пусть с меньшим счетом – 3:0, куда более важна, чем десять безответных шайб итальянцам.