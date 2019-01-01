Хорошая победа, но важная ли? Россия разгромила Италию на ЧМ по хоккею
НСН разбиралась, зачем до чемпионата мира допускают хоккейные команды-карлики.
Российские хоккеисты одержали самую крупную победу в своей истории, разгромив на чемпионате мира сборную Италии со счетом 10:0.
Фавориты априори вышли вперед уже через 31 секунду после начала встречи – отличился Никита Зайцев. До конца первого периода по шайбе забросили Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Через 18 секунд после начала второго периода Кузнецов оформил дубль. Затем отличились капитан сборной России Илья Ковальчук, Евгений Дадонов, Михаил Григоренко. В третьей двадцатиминутке ворота сборной Италии поразил Никита Кучеров, а Дадонов оформил дубль.
Защитник сборной России Динар Хафизуллин признан лучшим игроком сборной России в матче.
Ранее россияне четыре раза выигрывали на чемпионатах мира с преимуществом в девять шайб – у Великобритании (12:3, 1994 год), Казахстана (10:1, 2006 год), Дании (10:1, 2016 год) и Италии (10:1, 2017 год).
Звучит нынешняя победа более чем громко, вопрос только в статусе соперника. Италия явно не хоккейная страна, там балом правят футболисты, а на променявших бутсы на коньки смотрят с большим удивлением.
СМИ сегодня вышли с заголовком: «Итальянцам забила бы даже бабушка Овечкина». Действительно глобализм хоккея волнует главу Международной федерации хоккея Рене Фазеля и страны-карлики, но точно не сборные калибра России, Канады, Чехии и Финляндии.
Смотреть за игрой было откровенно скучно, если только не ставить на тотализаторе, сколько же в итоге заколотит «Красная машина» итальянцам.
Куда более интересной была игра с чехами в предыдущем туре. И одержанная победа, пусть с меньшим счетом – 3:0, куда более важна, чем десять безответных шайб итальянцам.
Спортивный обозреватель Виктор Хрущев в эфире НСН высоко оценил потенциал россиян, но отметил и проблемные моменты.
«Традиционно США и Канада на чемпионатах мира сыгрываются по ходу турнира. И на пик чемпионата, когда наступает время плей-офф, эти команды, как правило, собираются с силами. Наши сейчас - поскольку игроков достаточно много из НХЛ, и эти игроки звездные - идут по тому же пути. Матч с чехами показал, что не все звезды еще в оптимальной форме. Все-таки забросили не Малкин, Овечкин, Кучеров, а забивали другие игроки. Мне кажется, что в нападении у нас еще есть определенные вопросы. И защита выглядит лучше. Есть над чем работать», - заключил собеседник НСН.
Добавим, в группе А Германия с 12 очками после четырех игр занимает первое место. Накануне немцы обыграли команду Словакии (3:2).
У словаков отличились Андрей Секера и Либор Гудачек. У немцев шайбы забрвсывал Марк Михаелис, Маркус Айзеншмид и Леон Драйзайтль.
США обыграли Великобританию – 6:3, швейцарцы были сильнее норвежцев – 4:1.
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