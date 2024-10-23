Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отца и сына в НБА

В чемпионате НБА случилось историческое событие. На паркет впервые вышел дуэт отца и сына - Леброн и Бронни Джеймсы.

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Легендарный 39-летний баскетболист и его 20-летний отпрыск сыграли в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Миннесоты Тимбервулвз», который закончился победой «озёрников» со счётом 110:103.

«Это крутой момент в истории спорта», — прокомментировал игру с сыном сам Леброн Джеймс.

Ранее Джеймс-старший занял четвёртое место в рейтинге лучших спортсменов XXI века по версии американского международного спортивного канала ESPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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