Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по сыгранным минутам
Выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» американский баскетболист Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА по общему количеству сыгранных минут.
После матча против «Сакраменто Кингз» на счету четырёхкратного чемпиона 57 471 минута, проведённая на паркете.
Таким образом Леброн Джеймс побил рекорд завершившего карьеру шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара, который сыграл за карьеру 57 446 минут.
Ранее Леброн Джеймс стал первым в истории НБА баскетболистом, сыгравшим в официальном матче вместе со своим сыном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru