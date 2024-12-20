Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по сыгранным минутам

Выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» американский баскетболист Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА по общему количеству сыгранных минут.

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После матча против «Сакраменто Кингз» на счету четырёхкратного чемпиона 57 471 минута, проведённая на паркете.

Таким образом Леброн Джеймс побил рекорд завершившего карьеру шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара, который сыграл за карьеру 57 446 минут.

Ранее Леброн Джеймс стал первым в истории НБА баскетболистом, сыгравшим в официальном матче вместе со своим сыном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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