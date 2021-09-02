Лавров не исключает, что США попытаются выкрасть спортсменов РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключает, что Соединённые Штаты Америки могут попытаться «выкрасть российских спортсменов», которых считают для себя угрозой в спортивном плане. Такую точку зрения он озвучил на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

Как пояснил глава МИД, американцы в качестве повода будут использовать тему допинговых нарушений, и попытаются применять экстерриториальные меры к спортсменам с положительным тестом. По словам Лаврова, в этом случае США будут действовать по аналогии с тем, как они «выкрадывают» по всему миру тех, кого в чём-то подозревают, и незаконно переправляют на свою территорию.

Министр подчеркнул, что Запад запредельно политизировал сферу спорта высоких достижений, чтобы оказывать давление на Россию, однако наши атлеты своими успехами доказывают недопустимость подобной практики. В связи с этим Лавров упомянул победные выступления российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.

Глава МИД отметил, что Запад, по сути, приватизировал систему антидопинговых правил, в то время, ка кона должна быть единой для всех.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:СШАСпортсменыЛавров
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