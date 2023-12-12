Депутат Журавлев сравнил с предательством участие в ОИ в нейтральном статусе
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что государство не должно тратить бюджетные средства на спортсменов, согласившихся выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает NEWS.ru.
По его словам, «под нейтральным флагом люди ходят сдаваться врагу», поэтому согласие атлетов на участие в Олимпиаде в нейтральном статусе очень похоже «на предательство интересов Родины».
«Тем более что МОК обещал ещё и провести дополнительные консультации с такими атлетами, чтобы выяснить, что они не поддерживают российскую политику», — заключил парламентарий.
Ранее Международный Олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде 2024 года, но исключительно в нейтральном статусе и только в личных дисциплинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». От турнира отстранят атлетов, поддержавших спецоперацию ВС РФ на Украине, а также связанных с армией или организациями национальной безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru