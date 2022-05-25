«Лантрат, что ты делаешь?» Матч «Химок» в Хабаровске завершился скандалом
Подмосковные «Химки» проиграли первый стыковой матч за право играть в Премьер-лиге Чемпионата России по футболу «СКА-Хабаровск» со счетом 0:1.
Матч, прошедший в среду в Хабаровске, завершился скандалом. Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, подававшего мячи, после чего подросток упал на землю.
По данным «Чемпионата», мальчика подняли на ноги запасные игроки «СКА-Хабаровск» и закричали вратарю: «Ты что, ***? Лантрат, ты что делаешь?»
«Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку, но болбои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча», - объяснил свой поступок Лантратов.
Судья не стал удалять с поля виновника инцидента и этот эпизод активно обсуждают в соцсетях. В частности, на случившееся отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.
«Вратарь Лантратов, это что было? Нападение на мальчика, который мячи подаёт? Вратарь должен быть дисквалифицирован, как минимум. И всё ли в порядке со здоровьем ребёнка? Уголовка?» — написал Губерниев в Telegram.
Ответный стыковой матч пройдет 28 мая в Химках.
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