«Лантрат, что ты делаешь?» Матч «Химок» в Хабаровске завершился скандалом

По данным «Чемпионата», мальчика подняли на ноги запасные игроки «СКА-Хабаровск» и закричали вратарю: «Ты что, ***? Лантрат, ты что делаешь?»

«Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку, но болбои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча», - объяснил свой поступок Лантратов.

Судья не стал удалять с поля виновника инцидента и этот эпизод активно обсуждают в соцсетях. В частности, на случившееся отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Вратарь Лантратов, это что было? Нападение на мальчика, который мячи подаёт? Вратарь должен быть дисквалифицирован, как минимум. И всё ли в порядке со здоровьем ребёнка? Уголовка?» — написал Губерниев в Telegram.

Ответный стыковой матч пройдет 28 мая в Химках.

