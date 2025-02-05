Квят примет участие в тестовых заездах «Формулы Е»

В сообщении говорится, что россиянин будет пилотировать DS E-Tense FE25 в рамках тестов на трассе в Джидде (Саудовская Аравия) 13 февраля.

«Я очень рад присоединиться к команде для тестов новичков. Это мой первый опыт вождения автомобиля нового поколения «Формулы E», и мне не терпится начать и посмотреть, куда нас приведёт этот тест», - заявил Квят.

Ранее Квят в составе команды Lamborghini Iron Lynx стал 10-м в зачёте гиперкаров в гонке«24 часа Ле-Мана», сообщает RT.

