Квят примет участие в тестовых заездах «Формулы Е»

Российский гонщик Даниил Квят, ранее выступавший в «Формуле 1», примет участие в тестовых заездах электрического чемпионата «Формулы Е». Об этом сообщает пресс-служба команды DS Penske.

Квят объявил о переходе в гонки на выносливость

В сообщении говорится, что россиянин будет пилотировать DS E-Tense FE25 в рамках тестов на трассе в Джидде (Саудовская Аравия) 13 февраля.

«Я очень рад присоединиться к команде для тестов новичков. Это мой первый опыт вождения автомобиля нового поколения «Формулы E», и мне не терпится начать и посмотреть, куда нас приведёт этот тест», - заявил Квят.

Ранее Квят в составе команды Lamborghini Iron Lynx стал 10-м в зачёте гиперкаров в гонке«24 часа Ле-Мана», сообщает RT.

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ФОТО: Алексей Филимонов, НСН
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