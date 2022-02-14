Квят объявил о переходе в гонки на выносливость
Экс-пилот «Формулы 1» Даниил Квят примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), сообщает пресс-служба российской команды G-Drive Racing.
В сообщении говорится, что напарниками россиянина, который в 2022 году проведёт в WEC свой дебютный сезон, станут австралиец Джеймс Аллен и австриец Рене Биндер. Впервые 27-летний Квят выйдет на старт в гонке «1000 миль Себринга» (США), которая пройдёт 16-18 марта.
«Я счастлив присоединиться к G-Drive Racing. Меня всегда привлекали гонки на выносливость, а участие в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана» является мечтой каждого пилота», — подчеркнул Квят.
Ранее Квят выступал в «Формуле 1» за команды Red Bull Racing и Alpha Tauri (бывшая Toro Rosso). В 2021 году он был запасным пилотом Alpine. По его словам, в «Королевские гонки» он попытается вернуться в 2023 году, сообщает RT.
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