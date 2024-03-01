Квинси Промеса отпустили из-под стражи в Дубае

По информации журналистов, Промес покинул полицейский участок. Информации о сроках возвращения футболиста в Москву пока нет.

В четверг Промеса задержали на пограничном контроле в аэропорту Дубая. По данным прокуратуры Нидерландов, футболист причастен к правонарушению в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. Следствие утверждает, что в 2019 году футболист был замешан в транспортировке крупной партии наркотиков, сообщает «Радиоточка НСН».

