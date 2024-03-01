Квинси Промеса отпустили из-под стражи в Дубае
Футболиста московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае, передает издание Sport24.
По информации журналистов, Промес покинул полицейский участок. Информации о сроках возвращения футболиста в Москву пока нет.
В четверг Промеса задержали на пограничном контроле в аэропорту Дубая. По данным прокуратуры Нидерландов, футболист причастен к правонарушению в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. Следствие утверждает, что в 2019 году футболист был замешан в транспортировке крупной партии наркотиков, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru