Адвокат пояснил, что у Нидерландов не хватает аргументов для экстрадиции Промеса

«Мы видим серию странных совпадений. ДТП как причина не пустить на рейс, поданный только после этого запрос об экстрадиции. Очевидно, не хватает у Нидерландов аргументов для экстрадиции», - добавил он.

По мнению адвоката, в Нидерландах опасаются, что если футболист вернется в Россию, добиться его экстрадиции уже не получится.

Ранее сообщалось, что Промес задержан в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) за местное правонарушение, а не в связи с уголовным делом в Нидерландах. При этом нападающий московского «Спартака» заочно приговорен на родине к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, передает «Радиоточка НСН».

