Адвокат пояснил, что у Нидерландов не хватает аргументов для экстрадиции Промеса
Апелляции, поданные стороной нападающего московского «Спартака», голландца Квинси Промеса по его уголовным делам, могут помочь футболисту избежать отправки на родину. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.
«Мы видим серию странных совпадений. ДТП как причина не пустить на рейс, поданный только после этого запрос об экстрадиции. Очевидно, не хватает у Нидерландов аргументов для экстрадиции», - добавил он.
По мнению адвоката, в Нидерландах опасаются, что если футболист вернется в Россию, добиться его экстрадиции уже не получится.
Ранее сообщалось, что Промес задержан в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) за местное правонарушение, а не в связи с уголовным делом в Нидерландах. При этом нападающий московского «Спартака» заочно приговорен на родине к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности
- Польская полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в Щецине
- Вкладчикам Qiwi Банка выплатили 880,3 млн рублей за два дня
- Суд в Москве арестовал двоих россиян по делу о госизмене
- Ушёл из жизни последний участник группы Майка Науменко «Зоопарк»
- Боец с позывным Рассвет рассказал об ударе по второму танку Abrams
- Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов
- Стартовал прием заявок на программу для участников СВО «Время героев»
- Автомобиль въехал в толпу людей в польском Щецине
- СМИ: В Петербурге выделили 2,5 млн рублей на билеты на концерт Орбакайте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru