Квинси Промес продолжит карьеру в ФК «Дубай Юнайтед»

Команда опубликовала видеоролик, в котором показан медосмотр футболиста. Также в посте «Дубай Юнайтед» пообещал болельщикам «большие новости».

«Крупное подписание контракта с «Юнайтед» близко. Оставайтесь с нами, чтобы узнать все подробности!» — говорится в публикации.

Ранее в «Спартаке» заявили об истечении срока контракта с Промесом, в результате чего нидерландский форвард покинул команду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

