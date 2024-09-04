Квинси Промес продолжит карьеру в ФК «Дубай Юнайтед»
Футбольный клуб из ОАЭ «Дубай Юнайтед» в своих соцсетях анонсировал переход экс-нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.
Команда опубликовала видеоролик, в котором показан медосмотр футболиста. Также в посте «Дубай Юнайтед» пообещал болельщикам «большие новости».
«Крупное подписание контракта с «Юнайтед» близко. Оставайтесь с нами, чтобы узнать все подробности!» — говорится в публикации.
Ранее в «Спартаке» заявили об истечении срока контракта с Промесом, в результате чего нидерландский форвард покинул команду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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