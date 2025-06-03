Куртукова споет «Матушку» перед футбольным матчем Россия — Нигерия
Перед товарищеским матчем между футбольными сборными России и Нигерии выступит певица Татьяна Куртукова. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного соююза (РФС).
Уточняется, что игра пройдёт на стадионе «Лужники» 6 июня. До того, как прозвучит стартовый свисток, Куртукова споёт для болельщиков и спортсменов песню «Матушка».
В РФС добавили, что также на стадионе пройдут фестиваль болельщиков, а также фото- и автограф-сессии легенд российского футбола.
Ранее Куртукова отказалась участвовать в первом международном песенном конкурсе «Интервидение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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