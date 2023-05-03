Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде
3 мая 202316:32
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 представительницу США Джессику Пегулу.
Встреча, которая прошла в Мадриде (Испания), продлилась два часа пять минут и завершилась со счётом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу россиянки.
Соперница Кудерметовой по полуфиналу определится в матче между Игой Свёнтек (Польша) и Петрой Мартич (Хорватия).
Ранее в Мадриде Карен Хачанов в российском дерби оказался сильнее Андрея Рублёва, победив его со счётом 7:6 (10:8), 6:4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru