Карацев победил Медведева и вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс» в Мадриде

Россиянин Аслан Карацев обыграл своего соотечественника Даниила Медведева в матче четвертого круга турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

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Встреча, которая продлилась один час 36 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4 в пользу Карацева.

Соперник россиянина определится в матче между американцем Тейлором Фритцем и китайцем Чжичжэнь Чжаном.

Ранее в Мадриде прошло ещё одно российское дерби. Карен Хачанов оказался сильнее Андрея Рублёва, победив его со счётом 7:6 (10:8), 6:4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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