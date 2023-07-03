Кудерметова с победы стартовала на Уимблдоне-2023
3 июля 202316:31
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи и вышла во второй круг Уимблдона-2023.
Матч продлился один час 44 минуты и закончился победой россиянки, занимающей в рейтинге WTA 12-ю строчку, со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Во втором круге Кудерметовой предстоит встретиться с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Питон Стирнс (США).
Ранее россиянин Карен Хачанов объявил, что не примет участие в Уимблдоне нынешнего года, сославшись на стрессовый перелом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru