Кудерметова с победы стартовала на Уимблдоне-2023

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи и вышла во второй круг Уимблдона-2023.

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Матч продлился один час 44 минуты и закончился победой россиянки, занимающей в рейтинге WTA 12-ю строчку, со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Во втором круге Кудерметовой предстоит встретиться с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Питон Стирнс (США).

Ранее россиянин Карен Хачанов объявил, что не примет участие в Уимблдоне нынешнего года, сославшись на стрессовый перелом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/rolandgarros
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