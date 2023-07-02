Касаткина вернулась в десятку лучших теннисисток мира

Россиянка Дарья Касаткина поднялась на десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.

Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Roland Garros

Таким образом, 26-летняя россиянка вновь вошла в десятку лучших теннисисток мира. Ранее она занимала 11-е место.

Первой ракеткой мира стала теннисистка из Польши Ига Швентек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - Елена Рыбакина из Казахстана.

Касаткина является первой ракеткой России. В ее активе шесть побед на турнирах WTA в одиночном разряде, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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