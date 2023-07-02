Касаткина вернулась в десятку лучших теннисисток мира
2 июля 202319:57
Россиянка Дарья Касаткина поднялась на десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.
Таким образом, 26-летняя россиянка вновь вошла в десятку лучших теннисисток мира. Ранее она занимала 11-е место.
Первой ракеткой мира стала теннисистка из Польши Ига Швентек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - Елена Рыбакина из Казахстана.
Касаткина является первой ракеткой России. В ее активе шесть побед на турнирах WTA в одиночном разряде, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru