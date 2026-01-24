Овечкин забил свой 918-й гол и обновил снайперский рекорд НХЛ
24 января 202608:36
Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил снайперский рекорд в НХЛ, забросив 918-ю шайбу в карьере.
Форвард отметился голом в игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз». «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счетом 3:1.
Овечкин прервал свою пятиматчевую безголевую серию. Сейчас российский хоккеист - единоличный рекордсмен НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах.
Ранее стало известно, что в России снимут байопик об Александре Овечкине.
