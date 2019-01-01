Кубок Стэнли впервые в истории взял «Сент-Луис»

Команды встретились в Бостоне. Матч завершился со счетом 4:1. В итоге счет в серии стал 4-3, и впервые в истории «Сент-Луис» стал победителем турнира, передает RT.

Отметим, что команда доходила до финала трижды, но терпела поражения. В 1970 году в финале Кубка Стэнли она так же встретилась с «Бостоном», но потерпела поражение со счетом 4:0.

Ранее российские спортсмены признались СМИ, что любят расслабляться при помощи некурительных табачных изделий – насвая и снюса. В употреблении насвая были замечены футболисты и хоккеисты, в том числе Александр Овечкин. Олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН прокомментировал эту новость.

