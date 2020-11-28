Кубок мира по биатлону начнется 28 ноября

Из-за пандемии COVID-19 соревновательный календарь кубка подвергся изменениям, было сокращено количество локаций, на которых проводятся гонки. Как отмечает агентство, это уменьшит количество перемещений между странами и, соответственно, снизит риск распространения инфекции.

Так, гонки отменились в Швеции, Франции и в Китае. Кроме Финляндии, два этапа кубка пройдут в австрийском Хохфильцене, затем в немецком Оберхофе и итальянском Антхольце. Также гонки будут проведены в Словени, Чехии и Норвегии.

Российская команда также примет участие в кубке, несмотря на то, что ряд спортсменов вынуждены пропустить соревнования из-за положительного теста на COVID-19. В их число попал чемпион мира 2017 года Антон Бабиков и призер Олимпиады-2014 Евгений Гараничев.

