ВОЗ обновила рекомендации по физической активности в условиях пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по норме физической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Организация считает, что в период, когда люди вынуждены из-за вируса оставаться дома, важны все виды движения. ВОЗ подчёркивает, что более высокий уровень активности мог бы предотвратить около 5 млн смертей в год.

По мнению ВОЗ, физическая активность может быть частью работы, спорта, передвижения, отдыха. Кроме того, учитываются также повседневные домашние дела, игры, танцы.

В новом Руководстве по физической активности организация рекомендует взрослым от 150 до 300 минут среднеинтенсивной физической активности в неделю. Рекомендация касается также людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью.

Детям и подросткам ВОЗ рекомендует около 60 минут аэробных нагрузок средней или высокой интенсивности в день.

Кроме того, пожилым людям от 65 лет и старше рекомендовано добавить виды активности, улучшающие равновесие, координацию, а также укрепляющие мышцы. По мнению ВОЗ, регулярная физическая активность — ключевой момент в профилактике заболеваний сердца и сосудов, диабета второго типа, онкологии. Также физические упражнения помогают понизить тревожность, стимулировать работу мозга, улучшить память и замедлить снижение когнитивных способностей.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, активность может способствовать продлению жизни и улучшению её качества.

«Мы все должны каждый день двигаться, безопасно и творчески», — отметил генеральный директор.

