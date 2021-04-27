«Кубок Легенд имени Ерёменко» в этом году пройдет во Дворце гимнастики в Лужниках
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать содействие и выделить средства для проведения футбольного «Кубка Легенд имени Константина Еременко, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В сообщении говорится, что ежегодный международный футбольный турнир ветеранов (старше 35 лет) пройдёт в сентябре 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках».
Одна из целей турнира - сохранить связь между молодёжью и ветеранами футбола, что отражено в девизе «Преемственность поколений». Кроме того, «Кубок Легенд» пропагандирует здоровый образ жизни и любовь к футболу на примере выдающихся в прошлом игроков, а для детей из социальных учреждений в рамках турнира проводят мастер-классы .
C 2020 года в турнире принимают участие семь национальных команд и Сборная Звёзд, которые сначала проходят групповой этап, а затем определяют обладателей призовых мест. В составе каждой команды пять полевых игроков и вратарь.
В «Кубке Легенд» неоднократно принимали участие легены российского и мирового футбола - Андрей Аршавин, Валерий Карпин, Руслан Нигматуллин, Виктор Онопко, Джанлука Дзамбротта, Франческо Тотти, Пьер ван Хойдонк, Джибриль Сиссе, Стипе Плетикоса и и многие другие.
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