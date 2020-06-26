Кубки Дэвиса и Федерации перенесены на 2021 год из-за коронавируса

Финальные командные теннисные турниры среди мужчин и женщин - Кубок Дэвиса и Кубок Федерации - перенесены на будущий год. Информация об этом появилась на официальных сайтах соревнований. Такое решение, в первую очередь, вызвано техническими проблемами, связанными с пандемией коронавируса. Кроме того, организаторы не хотят подвергать опасности самих спортсменов, которые должны принять участие в соревнованиях.

Согласно новому расписанию, финальный турнир Кубка Дэвиса среди мужских сборных должен состояться в столице Испании с 23 по 29 ноября 2021 года. Матчи Кубка Федерации с участием женских сборных назначены на 13 - 18 апреля 20121 года в столице Венгрии.