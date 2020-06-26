Кубки Дэвиса и Федерации перенесены на 2021 год из-за коронавируса
Финальные командные теннисные турниры среди мужчин и женщин - Кубок Дэвиса и Кубок Федерации - перенесены на будущий год. Информация об этом появилась на официальных сайтах соревнований. Такое решение, в первую очередь, вызвано техническими проблемами, связанными с пандемией коронавируса. Кроме того, организаторы не хотят подвергать опасности самих спортсменов, которые должны принять участие в соревнованиях.
Согласно новому расписанию, финальный турнир Кубка Дэвиса среди мужских сборных должен состояться в столице Испании с 23 по 29 ноября 2021 года. Матчи Кубка Федерации с участием женских сборных назначены на 13 - 18 апреля 20121 года в столице Венгрии.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал в интервью ТАСС решение о переносе вполне логичным, тем более, по его словам, оно продиктовано позицией спонсоров соревнований. Они также отметил, что никто из российских теннисистов не заразился коронавирусом.
Ранее первая ракета мира, серб Новак Джокович объявил, что подхватил COVID -19. На прошлой неделе он принимал участие в выставочном турнире в Хорватии, где также играл Андрей Рублев. Позже россиянин рассказал, сданный им тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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