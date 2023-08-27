«Крылья Советов» вырвали победу у «Балтики» в шестом туре РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл калининградскую «Балтику» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:1.

«Крылья» открыли счет на 52-й минуте. Гости отыгрались на 88-й. В первую компенсированную ко второму тайму минуту хозяева установили окончательный счет.

Самарский клуб находится на четвертом месте турнирной таблицы. «Балтика» занимает 15-ю строчку.

Московский ЦСКА в пятницу сыграл вничью с «Оренбургом» в матче шестого тура. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуФутбол"крылья"

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