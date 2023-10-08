«Крылья Советов» проиграли «Пари НН» и прервали серию без поражений в РПЛ

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0. Мячи в ворота самарцев отправили Эдгар Севикян и Зе Турбо.

«Крылья» прервали серию из пяти матчей без поражений и расположились на второй строчке турнирной таблицы с 21 очком. «Пари НН» набрал 17 очков и переместился на пятое место.

В следующем туре «Пари НН» сыграет с московским «Спартаком». «Крылья» встретятся с петербургским «Зенитом».

Самарский клуб 1 октября разгромил «Спартак» со счетом 4:0, напоминает «Радиоточка НСН».

