«Крылья Советов» проиграли «Пари НН» и прервали серию без поражений в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» уступили клубу «Пари Нижний Новгород» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0. Мячи в ворота самарцев отправили Эдгар Севикян и Зе Турбо.

«Крылья» прервали серию из пяти матчей без поражений и расположились на второй строчке турнирной таблицы с 21 очком. «Пари НН» набрал 17 очков и переместился на пятое место.

В следующем туре «Пари НН» сыграет с московским «Спартаком». «Крылья» встретятся с петербургским «Зенитом».

Самарский клуб 1 октября разгромил «Спартак» со счетом 4:0, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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