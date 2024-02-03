Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $8 млн

Обувь обошлась покупателю в рекордные 8,032 миллиона долларов (почти 730 миллионов рублей). В коллекции были кроссовки, которые баскетболист носил в решающих играх за титул чемпиона НБА. На четырех парах – его автограф. Личность покупателя не раскрывается.

По данным портала ESPN, дороже был продана только майка с первой игры Джордана в финале НБА 1998 года — ее выкупили за 10,1 миллиона долларов. Пару кроссовок спортсмена со второй игры того же финала продали за рекордные 2,2 миллиона долларов.



Майкл Джордан завершил карьеру в 2003 году. На счету спортсмена также две победы в Олимпийских играх (1984, 1992) в составе сборной США, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

