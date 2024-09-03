Криштиану Роналду заявил, что хочет побить еще один рекорд

Как пишет портал Bolavip, португалец желает стать самым популярным на YouTube и обойти Джимми Дональдсона, он же MrBeast, на канал которого подписаны более 313 млн пользователей.

«Кто сейчас главный на YouTube? MrBeast? Дайте мне два года, и я попробую обойти его», — заключил Роналду.

Форвард открыл свой канал на YouTube 21 августа. В настоящее время на него подписаны более 56 млн человек.

Ранее Роналду заявил, что скоро достигнет отметки в 900 забитых голов и желает забить 1000 мячей за карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».