Криштиану Роналду заявил, что хочет побить еще один рекорд
Нападающий сборной Португалии и ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил, что намерен установить ещё один рекорд, но за пределами футбольного поля.
Как пишет портал Bolavip, португалец желает стать самым популярным на YouTube и обойти Джимми Дональдсона, он же MrBeast, на канал которого подписаны более 313 млн пользователей.
«Кто сейчас главный на YouTube? MrBeast? Дайте мне два года, и я попробую обойти его», — заключил Роналду.
Форвард открыл свой канал на YouTube 21 августа. В настоящее время на него подписаны более 56 млн человек.
Ранее Роналду заявил, что скоро достигнет отметки в 900 забитых голов и желает забить 1000 мячей за карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru