Криштиану Роналду установил два новых рекорда

В частности, форвард стал лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги, за что ему вручили «Золотую бутсу». Роналду забил за чемпионат 35 голов, улучшив достижение Абдерразака Хамдаллы, который в сезоне-2018/19 поразил ворота соперников 34 раза.

Кроме того, 39-летний португальский форвард стал первым в истории футболистом, который становился лучшим бомбардиром в четырех разных лигах. До Саудовской Аравии Роналду больше всех забивал в АПЛ, Ла Лиге и Серии А.

Ранее Криштиану Роналду в очередной раз стал самым высокооплачивемым спортсменом в мире. По данным Forbes, за последние 12 месяцев он заработал 260 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

