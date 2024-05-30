Криштиану Роналду установил два новых рекорда
Выступающий за ФК «Аль-Наср» португальский нападающий Криштиану Роналду установил два новых рекорда. Об этом сообщает пресс-служба саудовской команды.
В частности, форвард стал лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги, за что ему вручили «Золотую бутсу». Роналду забил за чемпионат 35 голов, улучшив достижение Абдерразака Хамдаллы, который в сезоне-2018/19 поразил ворота соперников 34 раза.
Кроме того, 39-летний португальский форвард стал первым в истории футболистом, который становился лучшим бомбардиром в четырех разных лигах. До Саудовской Аравии Роналду больше всех забивал в АПЛ, Ла Лиге и Серии А.
Ранее Криштиану Роналду в очередной раз стал самым высокооплачивемым спортсменом в мире. По данным Forbes, за последние 12 месяцев он заработал 260 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru