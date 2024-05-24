СМИ: Тренер «Байера» хочет пригласить Криштиану Роналду
Португальский футболист Криштиану Роналду может вернуться в европейский футбол. Об этом в своих соцсетях заявил саудовский журналист Альхаз Мутаб.
По его словам, в 39-летнем нападающем заинтересован леверкузенский «Байер». При этом пригласить играющего за саудовский «Аль-Наср» португальца желает лично главный тренер немецкого клуба Хаби Алонсо.
«Испанец уверен в том, что опытный Криштиану Роналду поможет «Байеру» в Бундеслиге и Лиге чемпионов», - написал Мутаб.
Ранее итальянский футбольный клуб «Аталанта» стал победителем Лиги Европы, в финале обыграв немецкий «Байер» со счётом 3:0, пишут «Известия».
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