СМИ: Тренер «Байера» хочет пригласить Криштиану Роналду

По его словам, в 39-летнем нападающем заинтересован леверкузенский «Байер». При этом пригласить играющего за саудовский «Аль-Наср» португальца желает лично главный тренер немецкого клуба Хаби Алонсо.

«Испанец уверен в том, что опытный Криштиану Роналду поможет «Байеру» в Бундеслиге и Лиге чемпионов», - написал Мутаб.

Ранее итальянский футбольный клуб «Аталанта» стал победителем Лиги Европы, в финале обыграв немецкий «Байер» со счётом 3:0, пишут «Известия».

