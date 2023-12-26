Криштиану Роналду стал лидером по количеству голов в 2023 году
Португальский форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал лидером по количеству забитых мячей в 2023 году после победы над «Аль-Иттихада» в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Встреча завершилась со счетом 5:2. Роналду реализовал два пенальти - на 19-й и 68-й минутах.
После победы над «Аль-Иттихада» в активе 38-летнего Роналду 53 мяча. Он обошел французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна, отличившихся по 52 раза.
Роналду признан лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. Он перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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