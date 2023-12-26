Криштиану Роналду стал лидером по количеству голов в 2023 году

Встреча завершилась со счетом 5:2. Роналду реализовал два пенальти - на 19-й и 68-й минутах.

После победы над «Аль-Иттихада» в активе 38-летнего Роналду 53 мяча. Он обошел французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна, отличившихся по 52 раза.

Роналду признан лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. Он перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».

