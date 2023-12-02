«Аль-Наср» с Роналду разгромно проиграл «Аль-Хилялю»

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Аль-Хиляля».

Роналду провел на поле весь матч. На 73-й минуте он забил гол, но мяч не засчитали из-за офсайда.

Журналист Фабрицио Романо ранее сообщил, что выступающий за «Интер Майами» Лионель Месси и Криштиану Роналду встретятся в товарищеском матче между клубами в феврале 2024 года. Игра пройдет в Эр-Рияде, передает «Радиоточка НСН».

