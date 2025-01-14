СМИ: Роналду продлит контракт с «Аль-Наср» до 2026 года за 200 млн евро
Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к продлению контракта с клубом Al-Nassr из Саудовской Профессиональной Лиги, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.
По данным спортивного издания A Bola, после подписания нового соглашения футболист сохранит текущую зарплату, составляющую 200 миллионов евро в год, однако эта ссумма может быть увеличена.
Португалец перешел в Al-Nassr в январе 2023 года после сложного ухода из «Манчестер Юнайтед». С тех пор он забил 75 голов в 84 матчах, но пока выиграл только один трофей — Арабский клубный чемпионат 2023 года.
Роналду не раз хвалил уровень Саудовской лиги, заявив, что она сильнее французской Лиги 1. Несмотря на трудности, связанные с сильной конкуренцией, он настроен бороться за титулы и стремится привести Al-Nassr к чемпионству.
Предполагается, что новый контракт продлит его пребывание в Al-Nassr до июня 2026 года. Роналду подтверждает свою приверженность клубу и желание продолжать побеждать на новом для себя этапе карьеры.
Ранее молдавская «Дачия» предложила Роналду контракт, напоминает RT.
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