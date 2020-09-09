Криштиану Роналду превысил отметку в 100 голов за португальскую сборную

На счету у нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду более 100 забитых голов за национальную сборную.

Как сообщает Интерфакс, Роналду открыл счет новой сотне в матче Лиги наций УЕФА против Швеции в Стокгольме.

В матче Португалия забила два гола, авторами обоих голов стал Роналду, таким образом забив 100-й и 101-й мячи.

По данным агентства, Роналду стал первым в Европе и вторым в мире футболистом, который забил больше 100 голов за национальную сборную. Лидером является Али Даеи, на счету которого 109 мячей за иранскую сборную с 1993 по 2006 годы.







