Коронавирус VS Месси: Аргентинец не сможет покинуть «Барселону»

Аргентинский нападающий Лионель Месси пока не уйдёт из испанского футбольного клуба «Барселона», хотя собирался сделать это. В интервью порталу Goal шестикратный обладатель «Золотого мяча» объяснил, что задержка вызвана ситуаций, сложившейся из-за коронавируса.

Ранее испанское издание As сообщало, что 33-летний форвард намерен покинуть команду после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом. Как пояснил Месси, он был уверен, что сможет покинуть команду по окончании сезона, в чём его заверял президент Барсы Хосеп Бартомеу.

Однако теперь руководство клуба, по словам футболиста, цепляется за то, что он не объявил официально об этом до 10 июня. После этой даты было принято решение продолжить чемпионат Испании, несмотря на пандемию коронавируса, и инфекция изменила весь сезон. Баротмеу завил Мессии, что тот сможет уйти в единственном случае – если заплатит баснословные отступные в 700 миллионов евро.

Аргентинец признался, что к мыслям об уходе его подтолкнули болезненные поражения в Лиге чемпионов последних трех лет.

