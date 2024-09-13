Криштиану Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы вошли в историю — 1 миллиард подписчиков! Это... свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только», — написал футболист на своей странице.

Роналду поблагодарил поклонников за веру в него и поддержку. Как отметил спортсмен, «лучшее впереди».

«Мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе», — указал Роналду.

