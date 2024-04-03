Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере

В очередной игре клуб «Аль-Наср», за который выступает Роналду, встречался с командой «Абхи» и выиграл со счётом 8:0. Португалец уже в первом тайме оформил хет-трик, а также отдал две голевые передачи. Затем Роналду заменили.

Ближайший конкурент португальца по количеству игр с тремя голами - Лионель Месси. Правда аргентинец отстаёт от него уже на восемь хет-триков.

Ранее новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что Криштиану Роналду является лучшим игроком в истории «красных дьяволов», сообщает RT.

