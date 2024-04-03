Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере
Португальский футболист Криштиану Роналду забил 65-й в своей карьере хет-трик. Это произошло в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В очередной игре клуб «Аль-Наср», за который выступает Роналду, встречался с командой «Абхи» и выиграл со счётом 8:0. Португалец уже в первом тайме оформил хет-трик, а также отдал две голевые передачи. Затем Роналду заменили.
Ближайший конкурент португальца по количеству игр с тремя голами - Лионель Месси. Правда аргентинец отстаёт от него уже на восемь хет-триков.
Ранее новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что Криштиану Роналду является лучшим игроком в истории «красных дьяволов», сообщает RT.
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