Криштиану Роналду назвал себя совершенным игроком

Отвечая на вопрос о способности столь длительное время выступать на высоком уровне 39-летний португалец отметил, что всегда есть вещи, которые можно улучшить.

Также он указал, что с возрастом какие-то способности становятся лучше, а некоторые, наоборот, теряются. В этой связи важной становится адаптация и упорный труд.

«Если игрок хочет долголетия, ему необходимо обладать сильной способностью к адаптации и характеристиками для этой адаптации... Неслучайно я уже 20 лет играю на самом высоком уровне, и поддерживать этот уровень очень тяжело», — заключил Роналду.

Ранее нападающий ФК «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не сыграет за сборную Аргентины на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

