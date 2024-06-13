Криштиану Роналду назвал себя совершенным игроком
Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что является совершенным игроком. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Отвечая на вопрос о способности столь длительное время выступать на высоком уровне 39-летний португалец отметил, что всегда есть вещи, которые можно улучшить.
Также он указал, что с возрастом какие-то способности становятся лучше, а некоторые, наоборот, теряются. В этой связи важной становится адаптация и упорный труд.
«Если игрок хочет долголетия, ему необходимо обладать сильной способностью к адаптации и характеристиками для этой адаптации... Неслучайно я уже 20 лет играю на самом высоком уровне, и поддерживать этот уровень очень тяжело», — заключил Роналду.
Ранее нападающий ФК «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не сыграет за сборную Аргентины на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru