Криштиану Роналду написал самый популярный в истории соцсетей комментарий
Португальский футболист Криштиану Роналду установил очередной рекорд, правда за пределами футбольного поля. Спортсмен написал комментарий, который стал самым популярным в истории соцсетей.
Речь идёт о посте французского нападающего Килиана Мбаппе. После перехода в мадридский «Реал» он разместил в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещен в РФ) свои детские фото в форме «сливочных», отметив, что его «мечта сбылась».
В комментарии к посту Роналду отметил, что теперь его очередь наблюдать за Мбаппе в «Реале». Как пишет Daily Mail, комментарий португальца набрал 4,7 млн лайков, что является рекордом для соцсетей.
«С нетерпением жду, когда ты зажжешь на «Сантьяго Бернабеу». Да здравствует Мадрид», — написал Роналду.
Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии, а также первым футболистом, получившим «Золотую бутсу» в четырёх разных лигах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru