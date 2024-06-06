Криштиану Роналду написал самый популярный в истории соцсетей комментарий

Речь идёт о посте французского нападающего Килиана Мбаппе. После перехода в мадридский «Реал» он разместил в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещен в РФ) свои детские фото в форме «сливочных», отметив, что его «мечта сбылась».

В комментарии к посту Роналду отметил, что теперь его очередь наблюдать за Мбаппе в «Реале». Как пишет Daily Mail, комментарий португальца набрал 4,7 млн лайков, что является рекордом для соцсетей.

«С нетерпением жду, когда ты зажжешь на «Сантьяго Бернабеу». Да здравствует Мадрид», — написал Роналду.

Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии, а также первым футболистом, получившим «Золотую бутсу» в четырёх разных лигах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

