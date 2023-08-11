СМИ: Роналду грозит арест за христианский жест после гола

Как пишет издание, согласно законам Саудовской Аравии демонстрация любых жестов и символов, связанных с христианством, расцениваются, как попытка обратить других в свою веру, за что предусмотрен арест.

Португалец видимо не знал или забыл о данных нормах, когда в матче 1/2 финала Кубка арабских чемпионов забил гол в ворота иракского клуба «Аль‑Шорта».

Ранее адвокат Нуф бинт Ахмед заявила, что подала иск против Роналду из-за того, что уходя в подтрибунное помещение, футболист схватил себя за пах, что в Саудовской Аравии, по её словам, считается «проявлением публичной непристойности» и для иностранцев за это предусмотрены арест и депортация. Однако португалец избежал наказания, так как дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии не стал рассматривать данный эпизод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

