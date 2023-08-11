СМИ: Роналду грозит арест за христианский жест после гола
Нападающий саудовского ФК «Аль‑Наср» Криштиану Роналду может быть арестован за то, что он перекрестился после гола, сообщает Italy 24 Press News.
Как пишет издание, согласно законам Саудовской Аравии демонстрация любых жестов и символов, связанных с христианством, расцениваются, как попытка обратить других в свою веру, за что предусмотрен арест.
Португалец видимо не знал или забыл о данных нормах, когда в матче 1/2 финала Кубка арабских чемпионов забил гол в ворота иракского клуба «Аль‑Шорта».
Ранее адвокат Нуф бинт Ахмед заявила, что подала иск против Роналду из-за того, что уходя в подтрибунное помещение, футболист схватил себя за пах, что в Саудовской Аравии, по её словам, считается «проявлением публичной непристойности» и для иностранцев за это предусмотрены арест и депортация. Однако португалец избежал наказания, так как дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии не стал рассматривать данный эпизод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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