Криштиану Роналду избежал наказания за скандальный жест после матча с «Аль-Хилялем»
Выступающего за ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду не будут наказывать за инцидент с непристойным жестом, сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF).
Отмечается, что дисциплинарный и этический комитет Федерации вовсе не стал рассматривать данный эпизод. Как пишет Goal.com, чиновники просто не увидели его, так как отсматривали только официальную трансляцию.
Единственное наказание, которое понёс «Аль-Наср» - штраф за поздний выход игроков на второй тайм.
Ранее адвокат Нуф бинт Ахмед заявила, что подала иск против Роналду из-за того, что уходя в подтрибунное помещение, футболист схватил себя за пах, что в Саудовской Аравии, по её словам, считается «проявлением публичной непристойности» и для иностранцев за это предусмотрены арест и депортация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru