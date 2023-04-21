Криштиану Роналду избежал наказания за скандальный жест после матча с «Аль-Хилялем»

Выступающего за ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду не будут наказывать за инцидент с непристойным жестом, сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF).

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Отмечается, что дисциплинарный и этический комитет Федерации вовсе не стал рассматривать данный эпизод. Как пишет Goal.com, чиновники просто не увидели его, так как отсматривали только официальную трансляцию.

Единственное наказание, которое понёс «Аль-Наср» - штраф за поздний выход игроков на второй тайм.

Ранее адвокат Нуф бинт Ахмед заявила, что подала иск против Роналду из-за того, что уходя в подтрибунное помещение, футболист схватил себя за пах, что в Саудовской Аравии, по её словам, считается «проявлением публичной непристойности» и для иностранцев за это предусмотрены арест и депортация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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