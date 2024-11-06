Кремлев: Вина за историю с алжирской боксершей Хелиф лежит на МОК

Спортсменка из Алжира, олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф по данным медицинских исследований является мужчиной, пишет издание Le Correspondant.

Отмечается, что из больниц Алжира и Франции были получены медицинские данные Хелиф. Согласно сданным в 2023 году тестам, у спортсменки отсутствует матка, при этом есть тестикулы и «микропенис». Кроме того, анализы показали наличие у олимпийской чемпионки мужского кариотипа XY и характерного для мужчин уровня тестостерона, передает «Радиоточка НСН».

