Кремлев: Вина за историю с алжирской боксершей Хелиф лежит на МОК
Вина за историю с алжирской боксершей Иман Хелиф лежит на Международном олимпийском комитете, заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
Кремлев отметил, что Томас Бах лжец, так как он все знал и просто игнорировал медицинские показания и заявления ООН, передает aif.ru. По его словам, МОК давно перестал беспокоиться о гендерной политике.
Спортсменка из Алжира, олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф по данным медицинских исследований является мужчиной, пишет издание Le Correspondant.
Отмечается, что из больниц Алжира и Франции были получены медицинские данные Хелиф. Согласно сданным в 2023 году тестам, у спортсменки отсутствует матка, при этом есть тестикулы и «микропенис». Кроме того, анализы показали наличие у олимпийской чемпионки мужского кариотипа XY и характерного для мужчин уровня тестостерона, передает «Радиоточка НСН».
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